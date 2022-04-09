MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar yeni bir araştırmayı kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlara geçinmek için ne yaptıkları soruldu. Cevaplar oldukça çarpıcı.
Sorulara yanıt veren katılımcılar ekonomik durum nedeniyle neler yaptıklarını anlattı.
Buna göre halkın yüzde 50'den fazlası geçinmek için öğünlerini azaltmış.
"Zaman zaman aç kalıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 30.
Et tüketmeyi bırakanların oranı yüzde 62'ye yaklaşırken, doğal gaz zamları nedeniyle evi ısıtmaktan vazgeçip kalın giyinenlerin oranı ise yüzde 54'e yakın.
Elektrik faturalarına çözüm olarak ise katılımcıların yüzde 53,7'si daha az çamaşır yıkadığını söylüyor.
Araç sahiplerine yöneltilen bir soruda ise katılımcılar, özel araç kullanmayı bıraktığını söylüyor. Bu yanıtı verenlerin oranı yüzde 62,5.
Son Dakika › Güncel › Yeni araştırma: Geçinmek için öğünlerini azaltanların oranı yüzde 50, 'kalın giyinip evi ısıtmıyorum' diyenler yüzde 54 - Son Dakika