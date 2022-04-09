Yeni araştırma: Geçinmek için öğünlerini azaltanların oranı yüzde 50, "kalın giyinip evi ısıtmıyorum" diyenler yüzde 54 - Son Dakika

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar yeni bir araştırmayı kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlara geçinmek için ne yaptıkları soruldu. Cevaplar oldukça çarpıcı.

Sorulara yanıt veren katılımcılar ekonomik durum nedeniyle neler yaptıklarını anlattı.

GEÇİNMEK İÇİN ÖĞÜNLERİNİ AZALTANLAR YÜZDE 50

Buna göre halkın yüzde 50'den fazlası geçinmek için öğünlerini azaltmış.

"Zaman zaman aç kalıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 30.

"ET TÜKETMEYİ BIRAKTIM" DİYENLER YÜZDE 62

Et tüketmeyi bırakanların oranı yüzde 62'ye yaklaşırken, doğal gaz zamları nedeniyle evi ısıtmaktan vazgeçip kalın giyinenlerin oranı ise yüzde 54'e yakın.

ÖZEL ARAÇ SAHİPLERİ ARAÇLARINI KULLANMIYOR: YÜZDE 62

Elektrik faturalarına çözüm olarak ise katılımcıların yüzde 53,7'si daha az çamaşır yıkadığını söylüyor.

Araç sahiplerine yöneltilen bir soruda ise katılımcılar, özel araç kullanmayı bıraktığını söylüyor. Bu yanıtı verenlerin oranı yüzde 62,5.