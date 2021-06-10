Yeni arı üreticilerine malzeme desteği

İzmit Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen arıcılık kursunu başarıyla bitirerek sertifikalarını alan kursiyerlere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından arıcılık malzemeleri hediye edildi.

İzmit Belediyesinin İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Arıcılık Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifika törenine; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Zeki Kalaç, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Dilek Yalçın, Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu, birim müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Başkan Hürriyet, "Sizlere güzel bir eğitim sonucunda değerli hediyeler vermekten ve daha da önemlisi bir eğitim sonucunda sertifika takdim etmekten mutluyuz. Eğitim bizim için önemli. Kırsaldaki ve üretim alanlarındaki eğitim daha da kıymetli. Arıcılık da özel bir üretim alanı. Medeni cesaret ve girişimcilik ruhunuz için hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. İşiniz daim olsun. Eğitimleriniz üretime dönsün. İstihdamdan gelir elde etmeye kadar faydasını görün. Ev bütçenize katkısı olsun. Eğitimler boşa gitmesin. Üretim noktasında İzmit Belediyesi olarak sizleri, yerel yöneticilerimizi desteklemeye gayret ediyoruz. Bize düşen bir şey olursa bundan sonra da yanınızdayız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

İzmit Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Zeki Kalaç, "Devlet olma niyetimiz, ülkemizin kalkınmasıdır. Sizler için de bu kursumuzu açtık. Bu kurs yorucu ve zahmetli oldu. 72 saatlik kursu herkes başarıyla tamamladı. Bundan sonra sizden isteğim Türk bayrağın dalgalandığı her noktada arıcılığı başarıyla yerine getirmeniz ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanız. Her birinize başarılar diliyorum. İzmit Belediyemize de teşekkür ediyorum. Belgeler hepinize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Toplam 72 saatlik eğitimde kursiyerlere; arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve arı ürünleri üretme, arı kolonisinin bakım ve beslenmesi, bal üretimi, arı yetiştiriciliği, ballı bitkilere uygun gezginci arıcılık ve arı sağlığı konularında eğitim verildi. Kursu başarıyla bitiren 20 kursiyere İzmit Belediyesi tarafından sertifikalarıyla birlikte arıcılık yapımında kullanacakları arıcı elbisesi, eldiven, körük hediye edildi. - KOCAELİ