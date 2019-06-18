Son Dakika Haberleri: Yeni arpa çeşidi 'Ayhan'dan yüksek verim garantisi
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Yeni arpa çeşidi 'Ayhan'dan yüksek verim garantisi

1 saat önce

Şanlıurfa'da yerli tohumların ıslahı için çalışma yürüten GAPTAEM tarafından geliştirilen yeni arpa çeşidi "Ayhan"dan yüksek verim alındı.

Yeni arpa çeşidi 'Ayhan'dan yüksek verim garantisi, System.String[]
Şanlıurfa'da yerli tohumların ıslahı için çalışma yürüten GAPTAEM tarafından geliştirilen yeni arpa çeşidi "Ayhan"dan yüksek verim alındı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:48 
Şanlıurfa, Ekonomi
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