Yeni arpa çeşidi 'Ayhan'dan yüksek verim garantisi
1 saat önce
Şanlıurfa'da yerli tohumların ıslahı için çalışma yürüten GAPTAEM tarafından geliştirilen yeni arpa çeşidi "Ayhan"dan yüksek verim alındı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:48
'da yerli tohumların ıslahı için çalışma yürüten GAPTAEM tarafından geliştirilen yeni arpa çeşidi "Ayhan"dan yüksek verim alındı.
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