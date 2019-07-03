Son Dakika Haberleri: Yeni Arsenal İmzası Gabriel Martinelli, Kulübe Katılma Konusunda Düşüncelerini Verdi
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Yeni Arsenal İmzası Gabriel Martinelli, Kulübe Katılma Konusunda Düşüncelerini Verdi

2 saat önce

Arsenal'in yeni imzası Gabriel Martinelli, Ituano'dan kulübe katıldıktan sonra ilk röportajını verdi. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, geçen sezon 10 gol attı ve oyununu Cristiano Ronaldo'da yaptığını söyledi.

Arsenal'in yeni imzası Gabriel Martinelli, Ituano'dan kulübe katıldıktan sonra ilk röportajını verdi. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, geçen sezon 10 gol attı ve oyununu Cristiano Ronaldo'da yaptığını söyledi.
Yeni Arsenal İmzası Gabriel Martinelli, Kulübe Katılma Konusunda Düşüncelerini Verdi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:05 
Spor
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