Yeni Arsenal İmzası Gabriel Martinelli, Kulübe Katılma Konusunda Düşüncelerini Verdi
2 saat önce
Arsenal'in yeni imzası Gabriel Martinelli, Ituano'dan kulübe katıldıktan sonra ilk röportajını verdi. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, geçen sezon 10 gol attı ve oyununu Cristiano Ronaldo'da yaptığını söyledi.
Arsenal
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:05
'in yeni imzası Gabriel Martinelli, Ituano'dan kulübe katıldıktan sonra ilk röportajını verdi. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, geçen sezon 10 gol attı ve oyununu Cristiano Ronaldo
'da yaptığını söyledi.
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