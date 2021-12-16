Yeni asgari ücret açıklandı - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, ben komisyon kararını takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türkiye Cumhuriyeti devletinin başkanı olarak, bu sürece başından itibaren emeği ve sosyal barışı koruyan, iş yerinde üretimin devamlılığını sağlayan bir yaklaşımla manevi desteğini hissettik." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını Bakan Bilgin başkanlığında gerçekleştirdi.

İşçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı toplantıda Bakan Bilgin, uzun zamandır asgari ücretle ilgili merak edilen çalışmaları tamamladıklarını belirterek, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısını da yaparak nihai olarak kararını verdiğini bildirdi.

Bilgin, bu süreç içerisinde özellikle komisyonda katkıları nedeniyle TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve Genel Sekreter Akansel Koç'a, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'a, yapıcı tavırlarından dolayı teşekkür etti.

Asgari ücretin ülke açısından çok önemli olduğunu dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

"Şu anda 6 milyon 90 bin kişiyi, çalışanı ilgilendiren bir konu ve sadece onlarla sınırlı değil, bütün ücret düzeylerini de belli bir sıralamayla etkileyen temel ücret durumuna gelmiştir. Özellikle ekonomik ve sosyal değişim süreçlerinde ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntılar, onun meydana getirdiği sorunların, her ekonomik kalkınma bu tür sorunlar meydana getirebilir, ortaya çıkarabilir, değişiklikler sorun yaratır ama bunları sosyal politikalarla inşa etmek, toplumu korumak, sosyal barışı korumak, dayanışmayı güçlendirmek çok önemlidir. Sosyal politikaların esas amacı budur. Sosyal devletin anlayışı içerisinde bu tip yaklaşımları benimsemek önemlidir. Asgari ücret de bu işlevlerden birini yerine getiren bir kurumdur."

Bilgin, sürece katkısı olan bütün kurulu, asgari ücret komisyon üyelerini ve sendikaları tebrik ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, ben komisyon kararını takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türkiye Cumhuriyeti devletinin başkanı olarak, bu sürece başından itibaren emeği ve sosyal barışı koruyan, iş yerinde üretimin devamlılığını sağlayan bir yaklaşımla manevi desteğini hissettik. Ben bu vesile ile kendilerine saygı sunuyorum, katılan bütün sosyal paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, daha sonra sözü işçi ve işveren temsilcilerine verdi.

"Yaptığımız çalışmanın emekçileri tatmin edeceğini düşünüyorum"

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, zorlu bir sürecin sonuna geldiklerini belirterek, çalışmaların Bakan Bilgin tarafından, Cumhurbaşkanına takdim edildiğini anlattı.

Kavlak, "Takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın. İyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmanın emekçileri tatmin edeceğini düşünüyorum. Asgari ücretin dışında, asgari ücretle çalışanların dışında tüm emekçileri de yakinen ilgilendiren birtakım kazanımlarımız olduğunu da kısaca ifade edeyim." diye konuştu.

TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol da uzun süren bir görüşme süreci olduğunu, devletin liderliğinde hem işçi hem işveren kesiminin en iyisini yapabilmek, çalışanları, işletmeleri koruyabilmek için görüştüklerini aktararak, "Bu bir toplu sözleşme gibi bir pazarlık değil, hakikaten 'ortak olarak nereye varabiliriz' gayesiyle icra ettiğimiz bir süreç. Bu sene daha zorlu, daha meşakkatliydi, daha uzundu. Ümit ediyoruz karar hepimiz için hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komisyonun geldiği noktayı arz ettiğine dikkati çeken Akkol, şunları kaydetti:

"Bizim TİSK olarak bakış açımız çok net. Biz diyoruz ki çalışan olmadan esasında işveren olmaz, işveren olmadan da çalışan olmaz, devlet olmadan her ikisi beraber olmaz. Dolayısıyla bu üçlü sacayağının çok güzel pozitif ortamda, bazen basına tersi yansıdı ama oldukça pozitif ortamda giden, gelen farklı görüşler vardı. Devletimizin hem işverenlerin maliyetini azaltabilmek hem çalışanlara doğrudan katkı sağlamak adına Pevrul Başkanın da ifade ettiği gibi Cumhuriyet tarihinde olmayan bazı adımlar attığını da memnuniyetle görüyoruz. Hem çalışan arkadaşlarımıza, çalışan camiasına, işçi kardeşlerimize, emekçilere hem işverenlerimize hem de devletimize hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Bilgin, konuşmaların ardından, "Sayın Cumhurbaşkanım, neticeyi size arz ettim. Sizin değerlendirmelerinizle beraber, bütün milletimize, öncelikle emekçi kardeşlerimize ve çalışma hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.