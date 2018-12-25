Yeni Asgari Ücret İşçi İşveren Oy Birliğinde 2 Bin 20 Tl

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, "1 Ocak itibariyle asgari ücret brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir. Bu karar Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliği ile alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk kez bir oy birliği sağlanmış oldu" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için son kez bir araya geldi. Toplantıda işveren kesimini temsil eden Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri yer aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleşen komisyonun toplantısının ardından belirlenen asgari ücret açıklandı.
Toplantıda konuşan Bakan Selçuk
, 6 Aralık
'ta komisyonun ilk olarak bir araya geldiğini hatırlattı. Selçuk, "Bakanlık olarak işçi ve işverenlerimizi ve işin kendisini koruyarak, ülkemizin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı temel önceliğimiz olarak gördük. Bu sorumluluğun bilinci ile tüm dengeleri gözeterek çalışmalarımızı yürüttük. Hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz asgari ücret artışlarımıza bakarak bu hassasiyetimizi görebilirsiniz" şeklinde konuştu.
"Net asgari ücret yüzde 26,05 arttı"
Bakan Selçuk, 1 Ocak itibariyle asgari ücretin brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlendiğini açıklayarak, "Geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak, 10 Ekim'de enflasyonla topyekun mücadele kapsamında işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliği ile alınmıştır. Hükümetlerimiz döneminde asgari ücrette oy birliği 3 defa sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra bugün asgari ücrete oy birliği sağlanmış olması da söz konusu Türkiye olduğunda aynı milletin evlatları olarak işçinin ve işverenin izin ortak paydada buluşabileceğinin bir göstergesi olmuştur bu anlamda da çok mutluyuz. 3 çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, yeni asgari ücretin tüm kesimlere hayırlı olmasını temenni etti.
"Yüzde 80'lik kesimi mutlu ettik"
Toplantıya bu yıl TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay
da katıldı. Rakama ilişkin değerlendirme yapan Atalay, "98 gün evvel Malatya
'da asgari ücreti 2 bin TL'ye çekelim komisyon görüşlerini belirtsin dedik. TÜRK-İş ilk defa komisyon dışında. Bizim bir eşiğimiz vardı 2 bin TL'yi aşma eşiği. Hedefimiz insanca yaşamak için bir ücret. Bu ücret mükemmel değil ancak güzel bir ücret. Bu arada başımıza gelmeyen kalmadı. TÜRK-İŞ Başkanı sokağa davet ediyor. Ne yapacağım ben plaja mı davet edeceğim? Sıkıntım olduğu zaman kırmadan dökmeden derdimi anlatacağım. Bakanımız uzlaşı içinde bizimle görüştü. Yüzde 100'ü belki mutlu etmedik ama yüzde 80 mutlu ettiğimizi umut ediyorum" diye konuştu.
İşveren kesimi temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise Türkiye'nin sürdürülebilir şekilde kalkınmasında büyük bir sorumlulukları bulunduğunu kaydederek, alınan kararın hayırlı olmasını temenni etti. Koç, işverenler olarak Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına yönelik tüm çabaları destekleyeceklerini söyledi. - ANKARA