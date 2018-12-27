Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de

Asgari ücretin 2019 yılı için net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Asgari ücretin 2019 yılı için net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

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