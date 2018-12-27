Son Dakika Haberleri: Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de

Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de

32 dakika önce

Asgari ücretin 2019 yılı için net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

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Asgari ücretin 2019 yılı için net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:49 

Ekonomi
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