Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de
32 dakika önce
Asgari ücretin 2019 yılı için net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Asgari ücretin 2019 yılı için net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:49
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