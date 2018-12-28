Son Dakika Haberleri: Yeni asgari ücret sonrası artan ödemeler

Yeni asgari ücret sonrası artan ödemeler

13 dakika önce

2019'da brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücret, işsizlik ödeneğinden asgari geçim indirimine, genel sağlık sigortası priminden 65 yaş aylığına kadar birçok kalemi etkiliyor.

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2019'da brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücret, işsizlik ödeneğinden asgari geçim indirimine, genel sağlık sigortası priminden 65 yaş aylığına kadar birçok kalemi etkiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:05 

Ekonomi
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