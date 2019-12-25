Yeni asgari ücretin belirleneceği dördüncü toplantı yarın - Son Dakika

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Yeni asgari ücretin belirleneceği dördüncü toplantı yarın
6 saat önce
Yeni asgari ücretin belirleneceği dördüncü toplantı yarın saat 14.00'te yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
Yeni asgari ücretin belirleneceği dördüncü toplantı yarın saat 14.00'te yapılacak.
(İHA)
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