Yeni Asgari Ücretin Belirlenmesi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, "Bu çok muhteşem bir şey mi, yok, ama kabul edilebilir bir şey. Burada hedef 2 bin lira eşiğini aşmaktı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, "Bu çok muhteşem bir şey mi, yok, ama kabul edilebilir bir şey. Burada hedef 2 bin lira eşiğini aşmaktı. Kamuoyunun memnun olacağı bir rakam olduğunu umut ediyorum. Çünkü yüzde 26'lık bir zam oldu." dedi.



Atalay, 2019'da geçerli olacak asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantısında, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Türk-İş olarak ilk günden itibaren 2 bin lira eşiğini aşmak hedeflerinin bulunduğunu belirten Atalay, "Bu ücret mükemmel bir ücret değil ama kabul edilebilir bir ücret. Başta Sayın Bakanımızın yoğun emeği var." dedi.



Asgari ücret rakamıyla ilgili bir süre önce yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını da anımsatan Atalay, şunları söyledi:



"Asgari ücret talebini iletirken, 'Türk-İş Başkanı insanları sokağa davet ediyor' diyorlar. Ne yapacağız, plaja mı davet edeceğiz? Sıkıntının ve problemin olduğu zaman sıkıntı ve problemimizi yasalar çerçevesinde kırmadan dökmeden dile getireceğiz."



Toplumun tüm kesimlerine, siyasi partilere ve basın mensuplarına teşekkür eden Atalay, "Asgari ücretle fakir fukarayı, sıkıntılı insanları yüzde yüz mutlu etmedik ama yüzde 70-80 mutlu ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



"Geçmişte olduğu gibi vergiyle oluşan farkı ödeyecekler"



Atalay, toplantının ardından basın mensuplarının yeni rakamla ilgili soruları üzerine, "Bu çok muhteşem bir şey mi, yok, ama kabul edilebilir bir şey. Türk-İş Genel Başkanı olarak ilk kez ben toplantıya geldim, Türk-İş yönetimini getirdik. Burada hedef 2 bin lira eşiğini aşmaktı. Mükemmel oldu mu olmadı ama kamuoyunun memnun olacağı bir rakam olduğunu umut ediyorum. Çünkü yüzde 26'lık bir zam oldu" değerlendirmesinde bulundu.



Türk-İş'in üç kişilik bir aileyi göz önünde bulundurarak hedeflediği rakamın 2 bin 155 lira olduğunu belirten Atalay, "Bu rakama da 'Hayırlı olsun' demekten başka yapacağımız bir şey yok. Altına imza attık." ifadesini kullandı.



İşsizin de yoksulun da temsilcisi olduklarını ifade eden Atalay, şunları belirtti:



"Asgari ücrete ilave 5-10 lira daha nasıl katarım ona baktım. Gücüm buna yetti, bunu yaptım. Mükemmel bir şey mi değil ama bununla yetinmek durumundayız. Geçmişte olduğu gibi vergiyle oluşan farkı ödeyecekler. Davul çalacak bir sonuç olmadı ama altına imza attığıma göre mutluyum."



"2 bin liranın altına düşmemesi beni sevindirdi"



Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alan asgari ücretli işçi Gülden Görmez de kamuoyunda 2 binin üzerinde bir asgari ücretin belirlenmesi beklentisinin olduğunu dile getirerek, Türk-İş'in talebinin de bu yönde olduğunu anımsattı.



"Çok iyi bir rakam mı, denilemez ama 2 bin liranın altına düşmemesi beni sevindirdi." diyen Görmez, hedeflerinin 2 bin liranın altına düşmemek olduğunu, bunu da başardıklarını söyledi.

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