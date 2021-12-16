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Yeni asgari ücretin detayları belli oldu - Son Dakika

Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

16.12.2021 16:38
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

Asgari ücret 2022'de brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak uygulanacak, asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Asgari ücret 2022'de brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak uygulanacak, asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, 1 Aralık'ta başlayan görüşmelerin ardından belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.

Yeni rakam birçok kalemi etkileyecek

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni asgari ücretin detayları belli oldu - Son Dakika


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