Yeni aşı haberiyle petrol fiyatları yüzde 3.0'ten çok yükseldi

Gelişmelerle, Ocak teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.55 artışla 44 doları da aşarak 44.29 dolara, Aralık teslimi Batı Teksa hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.79 artışla 41.65 dolara yükseldi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Benim için devlet projesi değil