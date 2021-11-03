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YENİ AŞI MİGREN ATAKLARINA SON VERDİ - Son Dakika

YENİ AŞI MİGREN ATAKLARINA SON VERDİ

03.11.2021 11:36

İZMİR'de yaşayan ve yaklaşık 15 yıldır migren ağrılarıyla mücadele eden Cansu Canseverler (31) yeni aşı ile rahatladığını söyledi.

İZMİR'de yaşayan ve yaklaşık 15 yıldır migren ağrılarıyla mücadele eden Cansu Canseverler (31) yeni aşı ile rahatladığını söyledi. Geçen haziranda aşının ilk dozunu olan Canseverler, yaklaşık 6 aydır hiç ağrısı olmadığını söyledi. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, "Kronik migren hastaları için yaklaşık 3 aydır Türkiye'de uygulanan yeni bir aşı söz konusu. Şiddetli baş ağrıları olan, ayda 10-15 kez ağrı çeken hastalara uygulanıyor" diye konuştu.

Uzmanlar hastanelere başvuran her 6 kişiden 1'inde migren hastalığı tanısı koyarken, şiddetli baş ağrılarına karşı geliştirilen yeni aşı, umut oldu. Dünyada 3 yıl önce kullanılmaya başlanan aşı, Türkiye'de ise geçen nisan ayında onay alıp, uygulanmaya başlandı. İzmir'de yaşayan ve yaklaşık 15 yıldır migren ağrılarıyla mücadele eden Cansu Canseverler, yeni aşı sayesinde rahat bir nefes aldığını söyledi. Şiddetli ağrı atakları nedeniyle günlük yaşamının olumsuz etkilendiğini anlatan Canseverler, bitmeyeceğini sandığı baş ağrılarından kurtulduğunu belirtti.

'ŞU AN 7'NCİ AŞIMI OLACAĞIM'

Geçen haziran ayında aşının ilk dozunu olan Canseverler, 4 aydır hiç ağrısı olmadığını kaydetti. Kendilerine ait bir asansör firmasında çalıştığını belirten Canseverler, atakları nedeniyle işe gidemediği günler olduğunu belirterek "Yaklaşık 15 yıldır hemen hemen her gün migren ağrısı çekiyordum. Tedaviye başladım ama migren ilaçları ile bir sonuca varamadım. Bu iğneyi duyunca başlamaya karar verdim. 29 Haziran'da ilk aşıyı oldum. İlk ay 2 doz aşı uygulandı. Şu an 7'nci aşımı olacağım. Hiçbir atağım kalmadı" dedi.

'ESKİDEN YATAKTAN KALKAMIYORDUM'

Migren ağrılarından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Canseverler, şöyle devam etti:

"Her sabah güne yeni bir atakla başlıyordum. Birkaç ağrı kesicinin üzerine diğer ilaçlardan kullanmak zorunda kalıyordum ve yine bir sonuç alamayınca doktora gidip iğne oluyordum. Serum takılıyordu. O günüm tamamen bitiyordu. Aşıyı duyunca korktum ama doktoruma güvendim ve ağrılardan yorulduğum için 'Denemeye değer' dedim. Aşı vurulduktan sonra ataklar yok oldu. Başka bir ağrı kesici kullanmama gerek kalmadı. Eskiden yataktan kalkamıyordum. Hayatım resmen değişti."

'BAZI HASTALAR AYDA 15 GÜN BAŞ AĞRISIYLA YAŞIYOR'

Medicana International İzmir Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, migrenin çok sık rastlanan bir hastalık olduğunu söyledi.

Polikliniğe başvuran 6 hastadan birinde migren şikayeti olduğunu belirten Doç. Dr. Arslan, "Atak sıklığı, şiddeti, ne kadar sürdüğü, ışıktan, sesten etkilenme gibi kriterlere göre, klinik bulgularla migren tanısı konur. Kronik migren ayda 3 ve daha fazla atak geçiren hastalar için kullanılır. Bazı hastalar ayda 15 gün baş ağrısıyla yaşıyor. Bu da günlük yaşam aktivitelerini etkiliyor. İşlerine devam etmelerini engelliyor" dedi. Migrenin nedeninin çok bilinmediğini, damar ya da sinir yapısına bağlı olduğuyla ilgili teoriler bulunduğunu hatırlatan Arslan, genetik risk faktörlerinin yanı sıra ışık, ses ya da bazı yiyecekler nedeniyle atakların değişkenlik gösterdiğini dile getirdi.

'AŞILARI HASTALAR KENDİLERİ DE YAPABİLİR'

Hastaların kendilerini etkileyen durumlara dikkat ederek yaşamlarını sürdüğünü anlatan Doç. Dr. Arslan, şöyle devam etti:

"Kronik migren hastaları için yaklaşık 3 aydır Türkiye'de uygulanan yeni bir aşı söz konusu. Şiddetli baş ağrıları olan, ayda 10-15 kez ağrı çeken hastalara uygulanıyor. Bu aşı 6 aya kadar uygulanabiliyor. Aşıları hastalar kendileri de yapabilir. Kasa enjekte ediliyor. Ayda 1 kez hep aynı gün yapılması tavsiye edilir. 3'üncü ayda atakların azaldığı tespit edilirse bir süre ara verilebilir. 6'ncı ayın sonunda atakları tamamen geçenler de olabilir. Kısa dönem bulgulara bakıldığında aşının işe yaradığını söyleyebiliriz. Hiçbir yan etkisi bulunmuyor."

YENİ AŞI MİGREN ATAKLARINA SON VERDİ
YENİ AŞI MİGREN ATAKLARINA SON VERDİ
YENİ AŞI MİGREN ATAKLARINA SON VERDİ
YENİ AŞI MİGREN ATAKLARINA SON VERDİ
YENİ AŞI MİGREN ATAKLARINA SON VERDİ
YENİ AŞI MİGREN ATAKLARINA SON VERDİ

COVIRAN Bereket, Türkiye, Migren, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİ AŞI MİGREN ATAKLARINA SON VERDİ - Son Dakika


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