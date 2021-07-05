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Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı - Son Dakika

Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı

05.07.2021 09:38

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Selin Şekerci ile sunucu İbrahim Selim, baş başa tatile çıktı. Marmaris'e giden çift, denizde ve plajda eğlenirken kameralara yansıdı.

Selin Şekerci, geçtiğimiz aylarda programına konuk olduğu oyuncu ve sunucu İbrahim Selim ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde görüntülendiği alışveriş merkezinde ilişki iddiasını doğrulayan Şekerci, sevgilisiyle tatil sezonunu açtı.

SELİN EL SALLARKEN İBRAHİM PANİKLEDİ

Marmaris'e giden sevgililer önceki gün bir mekanda görüntülendi. Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı. Şekerci daha sonra havlu isteyerek sudan çıktı. Selim ise muhabirler gidene kadar denizde kalacağını söyledi.

Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı

MUHABİRLER GİTMEDEN DENİZDEN ÇIKMADI

Sevgilisini "Gel ya bir şey olmaz. Gitmiyorlar ne yapalım" diyerek ikna etmeye çalışan Şekerci, aldığı "Gitmezlerse sudan çıkmam" cevabı karşısında kahkaha attı. Muhabirler, "Lütfen çekmeyin de çıksın adam artık sudan" diyerek ricada bulunan Şekerci'yi kırmadı.

Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
Selin ve İbrahim ilk kez tatil öncesi bir alışveriş merkezinde mağazaları gezerken görüntülenmişti.

Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in aşk yaşadığı iddiası

İbrahim Selim, Selin Şekerci, Marmaris, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı - Son Dakika Magazin


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