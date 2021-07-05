Selin Şekerci, geçtiğimiz aylarda programına konuk olduğu oyuncu ve sunucu İbrahim Selim ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde görüntülendiği alışveriş merkezinde ilişki iddiasını doğrulayan Şekerci, sevgilisiyle tatil sezonunu açtı.
Marmaris'e giden sevgililer önceki gün bir mekanda görüntülendi. Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı. Şekerci daha sonra havlu isteyerek sudan çıktı. Selim ise muhabirler gidene kadar denizde kalacağını söyledi.
Sevgilisini "Gel ya bir şey olmaz. Gitmiyorlar ne yapalım" diyerek ikna etmeye çalışan Şekerci, aldığı "Gitmezlerse sudan çıkmam" cevabı karşısında kahkaha attı. Muhabirler, "Lütfen çekmeyin de çıksın adam artık sudan" diyerek ricada bulunan Şekerci'yi kırmadı.
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı - Son Dakika Magazin