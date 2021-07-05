Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı

Selin Şekerci, geçtiğimiz aylarda programına konuk olduğu oyuncu ve sunucu İbrahim Selim ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde görüntülendiği alışveriş merkezinde ilişki iddiasını doğrulayan Şekerci, sevgilisiyle tatil sezonunu açtı.

SELİN EL SALLARKEN İBRAHİM PANİKLEDİ

Marmaris'e giden sevgililer önceki gün bir mekanda görüntülendi. Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı. Şekerci daha sonra havlu isteyerek sudan çıktı. Selim ise muhabirler gidene kadar denizde kalacağını söyledi.

MUHABİRLER GİTMEDEN DENİZDEN ÇIKMADI

Sevgilisini "Gel ya bir şey olmaz. Gitmiyorlar ne yapalım" diyerek ikna etmeye çalışan Şekerci, aldığı "Gitmezlerse sudan çıkmam" cevabı karşısında kahkaha attı. Muhabirler, "Lütfen çekmeyin de çıksın adam artık sudan" diyerek ricada bulunan Şekerci'yi kırmadı.

Selin ve İbrahim ilk kez tatil öncesi bir alışveriş merkezinde mağazaları gezerken görüntülenmişti.

Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in aşk yaşadığı iddiası