Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik kanun tasarısı Meclis'te: Muhalefetin eleştirileri ve iktidarın argümanları neler?
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Yeni askerlik kanun tasarısı Meclis'te: Muhalefetin eleştirileri ve iktidarın argümanları neler?

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yeni askerlik kanunu tasarısı neleri içeriyor ve kanunla ilgili kim ne diyor?

Yeni askerlik kanun tasarısı Meclis'te: Muhalefetin eleştirileri ve iktidarın argümanları neler?, System.String[]
Türkiye'de yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi TBMM Genel Kuruluna sunuldu. AK Parti, meclisteki tüm partilerin uzlaşısıyla yol almak istediğini dile getirirken, ana muhalefet partisi CHP, HDP ve İYİ Parti'den kanunla ilgili çekinceler ve eleştiriler geldi. Peki yeni askerlik kanunu tasarısı neleri içeriyor ve kanunla ilgili kim ne diyor?

Meclise sunulan yeni askerlik kanunu teklifi neleri içeriyor?

Yeni askerlik kanununa göre; askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:53 
İYİ Parti, Türkiye, Dünya
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