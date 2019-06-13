Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik kanunu teklifinin bazı maddelerinde revizyon beklentisi
Son Dakika Politika Haber

Yeni askerlik kanunu teklifinin bazı maddelerinde revizyon beklentisi

5 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin bazı maddelerinde değişiklik yapılacağı belirtildi.

Yeni askerlik kanunu teklifinin bazı maddelerinde revizyon beklentisi, System.String[]
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin bazı maddelerinde değişiklik yapılacağı belirtildi. 
CHP, özellikle Cumhurbaşkanına askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45'inci maddeye itiraz etti. İktidar partisi, kanunun uzlaşı ve müzakereyle geçmesi için CHP'nin itirazı yönünde bu maddede rötuş yapmayı planlıyor. Buna göre söz konusu maddeye 'Genelkurmay Başkanı'nın teklifi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı' cümlesinin ekleneceği belirtildi.
KADEMELİ TERHİS
Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 100 binin üzerinde asker terhis olacak. Bu durumun güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişeleri dikkate alındı ve bu doğrultuda maddenin de revize edileceği belirtildi. Buna göre 6 ayını dolduran askerlerin bir anda terhisi yerine, ilk etapta 11 ve 12'nci ayını dolduranların terhis edilerek kademeli şekilde terhisleri öngörülüyor. Terhislerin, 6 ya da 9 aya yayılarak yapılması öngörüldü.
BEDELLİ ASKERLİK
Bedelli askerliği sürekli hale getiren ilgili maddelerde de teknik rötuşların yapılacağı belirtildi. Ancak bedelli ücretinde bir indirime gidilmesinin söz konusu olmayacağı, ödeme şekli ile ilgili bazı değişikliklerin yapılabileceği bildirildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:46 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, bedelli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Özel: Süleyman Soylu o berbere ilk kez, tesadüfen girmiş Bedelli askerlikten devletin kasasına yıllık 5 milyar TL gelir bekleniyor Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da katıldığı namaz ile ilgili açıklama: Doğru bulmadım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 02:04:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik kanunu teklifinin bazı maddelerinde revizyon beklentisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]