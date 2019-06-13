Yeni askerlik kanunu teklifinin bazı maddelerinde revizyon beklentisi

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CHP'li Özel: Süleyman Soylu o berbere ilk kez, tesadüfen girmiş

Bedelli askerlikten devletin kasasına yıllık 5 milyar TL gelir bekleniyor

Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz