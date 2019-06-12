"Yeni askerlik kanunuyla yoklama ve bakaya kaçağı azalacak"

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, askere alma kanun teklifi ile ilgili, "Bedelli çıkacağı beklentisiyle askerliği tecil ettirme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi askere gitmeyi erteleyen unsurların azalacağı, ortadan kalkacağı düşünülmektedir.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, askere alma kanun teklifi ile ilgili, "Bedelli çıkacağı beklentisiyle askerliği tecil ettirme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi askere gitmeyi erteleyen unsurların azalacağı, ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Halihazırda mevcut olan 2 milyon 200 bin yükümlü havuzunun bir daha oluşmayacağı, yükümlülerin zamanında askere gideceği beklenilmektedir" dedi. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda Askere Alma Kanun Teklifi'ne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Ortak bir çalışmayla ve ortak akılla Silahlı Kuvvetlerimizin ve ülkemizin gücüne güç katacak bir teklifi hayata geçirirsek bundan Türkiye kazanacaktır. Kanun teklifinde hem halkımızın beklentileri hem de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları dikkate alındı. Bu kanun teklifinde askerlik sisteminin sürekliliği sağlanarak, öngörülebilir bir sistem içinde eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması amaçlandı. Teklifin içeriğinde, bu kamu hizmeti alanlarında birçok yeni uygulama hayata geçirilmektedir. Bu uygulamalardan en önemlisi, bundan sonra bir bedelli yasası çıkarılacağı beklentisinin sona ermesidir. Bu beklentinin sona ermesinin çok önemli sonuçları olacaktır. Bedelli çıkacağı beklentisiyle askerliği tecil ettirme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi askere gitmeyi erteleyen unsurların azalacağı, ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Halihazırda mevcut olan 2 milyon 200 bin yükümlü havuzunun bir daha oluşmayacağı, yükümlülerin zamanında askere gideceği beklenilmektedir" ifadelerini kullandı. Kanun teklifinde askerlik erteleme sürelerinin azaltıldığını söyleyerek, "Lise ve dengi okullarda öğrenim görenler mevcut kanunda 29 yaşına kadar erteleniyordu, yeni kanunda 22 yaşına kadar. Fakülte ve yüksekokulda öğrenim görenler eski kanunda 29 yaşına kadar erteleniyordu, yeni kanunda 28 yaşına kadar. Lise mezunları mezun olduktan sonra üç yıl erteleme hakkına sahipler ve 22 yaşını geçmeyecekler; meslek lisesi mezunları ise -normal liseden mezun olanlar üç yıl erteletebiliyordu- 3+3 yani 25 yaşına kadar askerliklerini erteletebilecekler. Fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenler mevcut kanunda 29 yaşına kadar erteletebiliyordu, yeni kanunda 28; yine, kamu görevlisi yurt dışında staj yapabilir, yüksek lisans yapabilir, doktora yapabilir, eski kanunda 35 yaşına kadar erteletebiliyordu, yeni kanunda 32 yaşına kadar; sporcular 38 yaşına kadar erteletebiliyordu, yeni kanunda 35 yaşına kadar; orijinal, bilimsel çalışma yapanlar, araştırma yapanlar 36 yaşına kadar askerliğini erteletebiliyorlardı, yeni getirilen düzenlemeyle bu erteleme yaşı 35'e çekilmektedir" şeklinde konuştu.

"8 TEMMUZ'A KADAR 29 BİN YÜKÜMLÜNÜN KITALARA SEVKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR" Yılmaz şöyle konuştu:

"Halen Mayıs 2019 celbinin kıtalara sevki devam etmektedir. 10 Haziranda başladı, 8 Temmuza kadar 29 bin yükümlünün kıtalara sevkleri devam etmektedir. Bu yükümlü erler öncelikle hudut birlikleri ile Kıbrıs hudutlarındaki birliklere tertip edilmiştir. Ağustos celbi 18 Temmuzda başlayacaktır. Bu celpte erlerin 12 bini doğrudan batıdaki kıtalara gönderilecektir. Kasım 2019 celbi ise Eylül 2019'da başlayacaktır. Kara Kuvvetleri Komutanlığının öncelikli görevi olan hudutların korunmasına yönelik birliklerin öncelikleri belirlenmiş ve birinci öncelikli destekleyecek birliklerin Mayıs 2019 celbinden itibaren halihazır seviyenin muhafaza edilmesi hedeflenmiştir. Bu tedbirlere ilave olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hududu dahil hudutların kritik kesimlerinin komando birlikleriyle takviye edilmesi de planlanmıştır. Yine, 27 AB ülkesinin 20'sinde zorunlu askerlik yoktur. Ancak Alman Savunma Bakanıyla, yine Hollanda Savunma Bakanıyla bizzat görüştüğümde, kaldı ki onların da kendi 'White paper' diye silahlı kuvvetlerinin plan ve programı var, yine burada güvenlik konseyinin üyesi olacağı, işte uluslararası toplumun eşit bir sorumlusu olarak kendi üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini belirterek açıkça yazıyor."

"23 BİN 789 SUBAYIMIZ VAR, 62 BİN 174 ASTSUBAYIMIZ VAR, 73 BİN 966 UZMAN ERBAŞIMIZ VAR" Yılmaz, milletvekillerinin sorularını da cevapladı. Yılmaz, asker sayısıyla ilgili soruya, "Bizdeki asker sayısı: 23 bin 789 subayımız var, 62 bin 174 astsubayımız var, 73 bin 966 uzman erbaşımız var. 18 bin 693 -20 bin planladık, dolayısıyla sözleşmeli erbaşta çok geride kaldığımız değil, planladığımız rakam 20 bindi- alınan sözleşmeli erbaş, şu anda aktif görev yapan 18 bin 693. Uzman personelin toplam sayısı 178 bin 866. Yedek subay sayımız şu anda görev yapan 10 bin 833. Erbaş ve er, yükümlü olarak ne kadar? 229 bin 17. Yükümlü personelin toplamı -yedek subay artı er, erbaş- 239 bin 850 kişi. Toplam askeri personelimiz 418 bin 716. Bunlarda sivil memurlar var, işçilerimiz var, bunların da toplamı 38 bin 461. O halde 'Milli Savunma Bakanlığımızın çatısı altında, Silahlı Kuvvetlerimiz dahil, onlara hizmet edenler dahil toplam sayı ne kadar' derseniz; 457 bin 177. Bu rakama Jandarma Genel Komutanlığı da dahil değil. Jandarma Genel Komutanlığının da 200 bin personeli var, belki 198 bin 989 gibi bir rakam ama 200 bin var ve savaş döneminde Jandarma Genel Komutanlığı Genelkurmayın ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla 457 bin burada var, 200 bin daha koyarsak 657 bin" dedi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"2 milyon 300 bin ertelimiz var, 2 milyon 200 bin havuzda bekleyen insanımız var. Bunları bir şekilde askerlikten muaf da edemiyoruz, bunları bir şekilde askere de alamıyoruz. Bunların 1 milyon 600 bini de üniversite eğitimi dolayısıyla ertelemiş, 460 bin bakayamız var. Peki, bunların sebeplerini araştırmak lazım ki bir daha 2 milyon 200 bin erteleme ortaya çıkmasın diye. Gerçekten, bir anda 106 bin kişiyi terhis edeceğiz. Peki, bir açık olacak mı? Biz olmayacağını -gerek profesyonelleşmeye doğru gidiyoruz gerekse de celp dönemleriyle- yeni gelenlerle bu açığın kapanacağını düşünüyoruz. Daha teknolojik cihazları kullanıyoruz, teknolojik imkanları da kullanıyoruz."

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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