Yeni askerlik sistemi komisyondan geçti
4 saat önce
AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren Askeralma Kanunu Teklifi, Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren Askeralma Kanunu Teklifi, Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 01:03
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Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi