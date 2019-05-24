Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik sistemi komisyondan geçti

Yeni askerlik sistemi komisyondan geçti

4 saat önce

AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren Askeralma Kanunu Teklifi, Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Yeni askerlik sistemi komisyondan geçti, System.String[]
AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren Askeralma Kanunu Teklifi, Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 01:03 
Ekonomi
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