Yeni askerlik sistemi Meclis'te kabul edildi
1 saat önce
Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi.
Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:53
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