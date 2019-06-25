Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik sistemi Meclis'te kabul edildi
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Yeni askerlik sistemi Meclis'te kabul edildi

1 saat önce

Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi.

Yeni askerlik sistemi Meclis'te kabul edildi, System.String[]
Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:53 
Ekonomi
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