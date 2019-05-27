Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik sistemi personel için avantajlı olacak

Yeni askerlik sistemi personel için avantajlı olacak

1 saat önce

Yeni askerlik siteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan personelin, hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajlar olacak.

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Yeni askerlik siteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan personelin, hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajlar olacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:13 
Ekonomi
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