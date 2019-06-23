Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik sistemi salı günü oylanıyor
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Yeni askerlik sistemi salı günü oylanıyor

1 saat önce

Meclis, askerlik süresini altı aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifini yasalaştıracak.

Yeni askerlik sistemi salı günü oylanıyor, System.String[]
Meclis, askerlik süresini altı aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifini yasalaştıracak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:03 
bedelli, Ekonomi
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