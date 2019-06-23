Yeni askerlik sistemi salı günü oylanıyor
1 saat önce
Meclis, askerlik süresini altı aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifini yasalaştıracak.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:03
Meclis, askerlik süresini altı aya indiren ve bedelli
askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifini yasalaştıracak.
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