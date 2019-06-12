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Yeni askerlik sistemi teklifi

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret edecek.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret edecek.
Alınan bilgiye göre, Bakan Akar, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'yle ilgili bilgi vermek için yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarına ziyarette bulunacak, grup başkanvekilleriyle görüşecek.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulanacağı kapalı grup toplantısına katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:24 Kaynak: AA
Politika
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