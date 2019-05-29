Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi
1 saat önce
Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Ramazan Bayramı sonrasında görüşülecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:13
Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Ramazan Bayramı
sonrasında görüşülecek.
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