Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi
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Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi

1 saat önce

Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Ramazan Bayramı sonrasında görüşülecek.

Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi, System.String[]
Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Ramazan Bayramı sonrasında görüşülecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:13 
Ramazan Bayramı, Ekonomi
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