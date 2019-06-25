Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı
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Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

1 saat önce

TBMM Genel Kurulunda, askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi kabul edilerek, yasalaştı.

Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı, System.String[]
TBMM Genel Kurulunda, askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi kabul edilerek, yasalaştı.
Askeralma Kanun Teklifi'nin oylamasından önce grup başkanvekilleri yerlerinden kısa birer konuşma yaptı.
Daha sonra teklifin oylamasına geçildi. Teklif, 17 ret oyuna karşın 335 oyla kabul edildi. 2 oy da çekimser sayıldı.
Teklifin oylamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:56 Kaynak: AA
bedelli, Politika
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