Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı
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TBMM Genel Kurulunda, askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi kabul edilerek, yasalaştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:56 Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulunda, askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli
askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi kabul edilerek, yasalaştı.
Askeralma Kanun Teklifi'nin oylamasından önce grup başkanvekilleri yerlerinden kısa birer konuşma yaptı.
Daha sonra teklifin oylamasına geçildi. Teklif, 17 ret oyuna karşın 335 oyla kabul edildi. 2 oy da çekimser sayıldı.
Teklifin oylamasına MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
de katıldı.
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