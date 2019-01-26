Son Dakika Haberleri: Yeni Askerlik Sistemi Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor

Yeni Askerlik Sistemi Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor

5 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi.

Yeni Askerlik Sistemi Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi.

Akar, Kayseri Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilerin, yeni askerlik sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatılarak, yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorulan Akar, şu yanıtı verdi:

"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."

Bakan Akar, Vali Şehmus Günaydın ile görüşmesinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçerek, Başkan Mustafa Çelik ile de görüştü.

Akar, daha sonra vefat eden arkadaşı Bekir İmamoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:31 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan 12 Bin Lira Tazminat Kazandı Selfie Çekmek İçin Çıktığı Dağda Mahsur Kalan Suriyeli, 4,5 Saatte Kurtarıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı Son Dakika! Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:36:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Askerlik Sistemi Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]