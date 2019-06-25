Yeni askerlik sistemi yasalaştı: Erken terhisler ne zaman başlıyor?
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TBMM Genel Kurulunda, askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi kabul edilerek, yasalaştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:23
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli
askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal
ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.
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