Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik sistemi yasalaştı: Erken terhisler ne zaman başlıyor?
Son Dakika Dünya Haber

Yeni askerlik sistemi yasalaştı: Erken terhisler ne zaman başlıyor?

53 dakika önce

TBMM Genel Kurulunda, askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi kabul edilerek, yasalaştı.

Yeni askerlik sistemi yasalaştı: Erken terhisler ne zaman başlıyor?, System.String[]
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:23 
asker, bedelli, tbmm, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz Palamut lakerdalarının kavanozu 130 liradan satılıyor AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:16:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik sistemi yasalaştı: Erken terhisler ne zaman başlıyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]