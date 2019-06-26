Son Dakika Haberleri: Yeni Askerlik sistemi yürürlüğe girdi
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Yeni Askerlik sistemi yürürlüğe girdi

14 dakika önce

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Askerlik sistemi yürürlüğe girdi, System.String[]
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:08 
bedelli, Ekonomi
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