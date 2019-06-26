Yeni Askerlik sistemi yürürlüğe girdi
14 dakika önce
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:08
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli
askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edildi
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Yeni askerlik kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
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