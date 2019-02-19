Son Dakika Haberleri: Yeni Askerlik Sisteminin Ayrıntıları Neler?

Yeni Askerlik Sisteminin Ayrıntıları Neler?

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz" demişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz" demişti. 'Yeni askerliğin' ayrıntılarını derleyen VOA Türkçe halka mikrofon uzattı
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:01 

bedelli, Güncel
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