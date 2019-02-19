Yeni Askerlik Sisteminin Ayrıntıları Neler?
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz" demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz" demişti. 'Yeni askerliğin' ayrıntılarını derleyen VOA Türkçe halka mikrofon uzattı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:01
AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor
Son Dakika! CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu
Sözleşmeli Personeller Kadro Bekliyor
Torununun Hızlı Tren Eleştirisine Yıldırım'dan Yanıt: Konuşmam Güme Gitti