Yeni Askerlik Sisteminin Ayrıntıları Neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz" demişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz" demişti. 'Yeni askerliğin' ayrıntılarını derleyen VOA Türkçe halka mikrofon uzattı

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