Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:20
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