Son Dakika Haberleri: Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.

Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu, System.String[]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:20 

Cumhurbaşkanı, bedelli, Ekonomi
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