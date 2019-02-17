Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.

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