Yeni Aslan Marcao İstanbul'da
1 saat önce
Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao İstanbul'a geldi.
Galatasaray
'ın Portekiz
'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao İstanbul
'a geldi.
Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao gece yarısı İstanbul'a indi. Atatürk Havalimanı
'ndan çıkış yapan Marcao'yu sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Brezilyalı stoper ayrıca "Şampiyon Galatasaray" atkısıyla basın mensuplarına poz verdi. 23 yaşındaki oyuncu bu sabah sağlık kontrollerinden geçecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
Galatasaray'ın Chaves'ten Transfer Ettiği Marcao İstanbul'a Geldi
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