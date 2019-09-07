Son Dakika Haberleri: Yeni ASUS ROG Phone 2, Yeni Oyun Telefonu IFA 2019'da Duyuruldu
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Yeni ASUS ROG Phone 2, Yeni Oyun Telefonu IFA 2019'da Duyuruldu

47 dakika önce

Gameloft ve ASUS, ROG Phone 2'ye özel içerik üretmek için iş birliğini duyurdular Yeni ASUS ROG Phone 2, Asphalt 9: Legends'ın optimize edilmiş yeni sürümünü ve özel oyun içi ödüllerini içeriyor.

Yeni ASUS ROG Phone 2, Yeni Oyun Telefonu IFA 2019'da Duyuruldu, System.String[]

Gameloft ve ASUS, ROG Phone 2'ye özel içerik üretmek için iş birliğini duyurdular

Yeni ASUS ROG Phone 2, Asphalt 9: Legends'ın optimize edilmiş yeni sürümünü ve özel oyun içi ödüllerini içeriyor.


Dünyanın önde gelen oyun geliştirici ve yayıncılarından Gameloft, ve lider bilgisayar ve donanım üreticilerinden ASUS bugün yeni telefonları ROG Phone 2 tanıtımı için IFA 2019, Berlin'de özel iş birliğini duyurdular.


Gameloft'un en çok indirilen ve birçok ödülün sahibi olan efsanevi mobil yarış oyunu Asphalt 9: Legends'ın yeni optimize edilmiş sürümünde ROG Phone 2 kullanıcıları, yeni telefonlarının gücünden tam anlamıyla yararlanabilecekler. Ayrıca, ROG giydirmeli Porsche 911 aracı da ROG Phone 2 kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak elde edilebilecek.


ASUS ile yakından çalışan Gameloft, Asphalt 9:

Legends'ta kişiye özel bir deneyim sunmayı hedeflemektedir. Eleştirmenler tarafından çok beğenilen mobil arcade yarış oyunu, yüksek FPS'i ve pürüzsüz ekran çözünürlüğü ile gücünü tamamen ROG Phone 2'den alıyor. A9'un bu versiyonu ayrıca ROG Phone 2'nin titreşim özelliklerini ve ikinci nesil Twinview dock çift ekranını da destekliyor.


"Gameloft'ta her zaman oyunların sınırlarını zorlamaya çalışıyoruz ve ortaklarımızın ekosistemlerine, cihazlarında uzmanlaşmamızı sağlayan güçlü teknoloji uzmanlıklarına güveniyoruz." diyen Global İş Geliştirme Direktörü Henry Pan; "ASUS ile yakın ilişkimiz sayesinde; Asphalt 9: Legends'ı ROG Phone 2'den üst düzey performans alabilecek şekilde optimize ettik ve oyuncularımızı ödüllendirmek için özel içerik sunabildik." diyerek, sözlerini bitirdi.


ASUS Mobil Satış ve Pazarlama Bölümü Direktörü Shawn Chang ise;


"Gameloft gibi büyük bir firma ile iş birliği yapmak, kullanıcı deneyimini Asphalt 9: Legends'ta daha da geliştirmemizi ve ROG Phone 2 kullanıcılarına özel içerik yaratmamızı mümkün kıldı." dedi.


Asphalt 9: Legends'ı indirmek için buraya tıklayınız.

Berlin, Asus, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:30 Kaynak: Teknotalk.com
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