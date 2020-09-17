Yeni atanan müftü Bozkurt Selimiye'de korona tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Yeni atanan müftü Bozkurt Selimiye'de korona tedbirlerini denetledi

Yeni atanan müftü Bozkurt Selimiye'de korona tedbirlerini denetledi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Edirne İl Müftülüğü görevine Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt atandı.

Yeni atanan müftü Bozkurt Selimiye'de korona tedbirlerini denetledi

EDİRNE - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Edirne İl Müftülüğü görevine Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt atandı.

Eski Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm bir süre önce Kazakistan'a Din Ataşesi olarak atanmıştı. Dün Edirne'deki görevine başlayan Alettin Bozkurt, Selimiye Camii'ni ziyaret ederek, korona virüs tedbirlerini kontrol etti.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün Kazakistan'a Din Ataşesi olarak atanmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Edirne İl Müftülüğü görevine Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt atandı. Edirne'deki görevine başlayan Bozkurt, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ni ziyaret ederek, "Ecdadımızın bize bırakmış olduğu tarihi camilerde görevimizi en iyi şekilde icra etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her çocuk Kuran bilmeli, hatim indirebilmeli"

Edirne'de her mahalleye Kuran kursu açma niyeti ile göreve başladığını belirten İl Müftüsü Bozkurt, "Her çocuk Kuran bilmeli, hatim indirebilmeli" dedi.

Bozkurt şöyle devam etti; "Niyetimiz şudur; hiç bir mahallemiz Kuran kurssuz kalmasın. Çocuklarımıza sahip çıkarsak; yarın öbür gün öldüğümüz zaman ardımızda Kuran-ı Kerim okuyacak, hatim indirip bizlere dua edecek evlatlarımız kalır. Çocuklarımızı güzel yetiştiremezsek arkamızda bize dua edecek kimse olmaz. Bu konuda elimizden geldiği kadar çalışma yapacağız."

Koronavirüs pandemisi ile mücadelede camilerde gereken tüm önlemlerin alındığına işaret eden Alettin Bozkurt, Romanya'dan Selimiye Camii'ni ziyarete gelen 55 kişilik kafileye de "Hoş geldiniz" diyerek, sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

"En güvenilir yerler camilerdir"

Alettin Bozkurt, "Şuanda pandemi süreci geçiriyoruz. İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun dediği gibi en güvenilir yerler camilerdir. Biz de tüm imam arkadaşlarımızla camilerimizde tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafeye dikkat edilerek namaz kılınıyor. Maskesi olmayanlara maske dağıtılıyor. Hijyen kuralları konusunda uyarılar yapılıyor. Camilerimizde günde 5 defa hoparlörlerden uyarılar yapılıyor. İnşallah bu pandemi dönemi de en güzel şekilde atlatılacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Edirne halkına saygı ve selamlarımı iletiyorum. Allah hepimizi bu hayırlı hizmette muvaffak etsin. Tüm kardeşlerimizden maddi ve manevi destek bekliyoruz" dedi.

Yeni atanan müftü Bozkurt Selimiye'de korona tedbirlerini denetledi

Selimiye Camii, Koronavirüs, Edirne, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni atanan müftü Bozkurt Selimiye'de korona tedbirlerini denetledi - Son Dakika

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