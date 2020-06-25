Yeni atanan öğretmenler uzaktan toplandı - Son Dakika

Yeni atanan öğretmenler uzaktan toplandı

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, ataması yapılarak ilk kez göreve başlayacak olan öğretmenlerle interaktif toplantı yaptı.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, ataması yapılarak ilk kez göreve başlayacak olan öğretmenlerle interaktif toplantı yaptı.


Sivas'ın Şarkışla ilçesine atanan ve göreve ilk kez başlayacak olan öğretmenler, Covid-10 tedbirleri kapsamında ilk toplantılarını internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirdiler. Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, ilçelerinde mesleğe yeni başlayacak öğretmenleri interaktif olarak bir araya toplayıp, İlçede ki sosyal ekonomik ve kültürel hayat, akademik durum, eğitim öğretim faaliyetleri, yürütülmekte olan projeler konularda bilgilendirme yaptı. Yeni öğretmenlerin sorularını yanıtladı. - SİVAS

Koronavirüs, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:32 Kaynak: İHA

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