Yeni Ateş Savaşçıları, Büyükşehir'de göreve başladı - Son Dakika

Yeni Ateş Savaşçıları, Büyükşehir'de göreve başladı

29.04.2021 16:33
Yeni Ateş Savaşçıları, Büyükşehir'de göreve başladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bünyesine kattığı 13 yeni itfaiye eri ile gücüne güç kattı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile birlikte; göreve yeni başlayan personellerle tanışarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Geride kalan süreçte, ülkemizin ve Manisa'nın yakın çevresinde yaşanan doğal afetler ve depremler sonrasında gösterdiği özverili çalışmalarla adından başarıyla söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiyecilik okullarından mezun 13 yeni personeli bünyesine dahil etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile birlikte Encümen Salonu'nda göreve başlayan personellerle bir araya geldi. İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Öztozlu, "Hepiniz İtfaiyecilik okulları mezunusunuz ve mesleğinizi yapabilen şanslı gruplardansınız. Daire Başkanınız Gürhan bey ve Şube Müdürünüz alanında uzman, yetkin kişiler. Sağ olsun, her zaman yanımızda olan, desteğini itfaiye teşkilatından hiçbir zaman esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün yanımızda olduğu için teşkilatımız bu kadar başarılı. Bu başarımızı gerek İzmir depreminde, gerek Elazığ depreminde, gerekse Tunceli'deki arama kurtarma faaliyetlerinde bütün yurda gösterdik. Bununla ilgili olarak arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan personelimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Valiliği tarafından başarı belgeleri ile ödüllendirildi. Büyükşehirler arasında örnek gösterilen teşkilatlardanız. 56 noktada 17 ilçede müfrezemiz var. 650'ye yakın personelimiz var. Araç gereçlerimiz teknolojinin gereklerine uygun donanıma sahip durumdalar. Mevcut arama kurtarma timimizi biraz daha büyüterek, 36 kişilik bir ekip oluşturduk. Hepinize hayırlı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. İtfaiyecilik kutsal bir meslek, teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da, göreve yeni başlayan personellere hayırlı olsun temennilerini iletti. İnal,"Gücümüze güç kattınız. Eğitimlerde başarılı oldunuz. Görev hayatınız boyunca, bu devamlılığı dilerim. Hepinizin itfaiyecilik okullarından mezun olması, bizi daha da güçlendirdi. Görev alacağınız itfaiye amirliklerinde kazasız belasız çalışmanızı dilerim" diye konuştu.

Yeni Ateş Savaşçıları, Büyükşehir'de göreve başladı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeni Ateş Savaşçıları, Büyükşehir'de göreve başladı - Son Dakika


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