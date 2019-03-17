Son Dakika Haberleri: Yeni Atılımlarla Büyük Bir Umudun Taşıyıcısıyız"

Yeni Atılımlarla Büyük Bir Umudun Taşıyıcısıyız"

18 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünyada dimdik ayakta duran, gurur, şeref, onuru ve hassasiyetiyle 'Biz buradayız, bu topraklarda dimdik ayakta duracağız' mesajı veren çocukların yetişmesini istiyoruz.

Yeni Atılımlarla Büyük Bir Umudun Taşıyıcısıyız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünyada dimdik ayakta duran, gurur, şeref, onuru ve hassasiyetiyle 'Biz buradayız, bu topraklarda dimdik ayakta duracağız' mesajı veren çocukların yetişmesini istiyoruz. İnşallah bu gayemizle okullar artacak, Türkiye fidan gibi büyüyecek. Yeni atılımlarla büyük bir umudun taşıyıcısıyız." dedi.

Bakan Selçuk, Malatya'da Atatürk Kız Anadolu Lisesinin açılışında yaptığı konuşmada, okulun Türkiye için büyük bir örnek olduğunu söyledi.

Yapılan okulların, verilen emeklerin sonucu olarak öğrencilerin çok çalışması gerektiğini belirten Selçuk, öğrencilere büyük hedefler koymaları tavsiyesinde bulundu.

Selçuk, öğrencilerin yazacakları başarı hikayeleriyle yapılan emekleri de boşa çıkarmayacaklarını ifade ederek, velilere de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Bütün çabaların Türkiye'nin yükselmesi ve yücelmesi için olduğunu dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Dünyada dimdik ayakta duran, gurur, şeref, onuru ve hassasiyetiyle 'Biz buradayız, bu topraklarda dimdik ayakta duracağız' mesajı veren çocukların yetişmesini istiyoruz. İnşallah bu gayemizle okullar artacak, Türkiye fidan gibi büyüyecek. Yeni atılımlarla büyük bir umudun taşıyıcısıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bütün kabineyle beraber eğitimi yükseltmek için çok büyük gayret içerisindeyiz. Mesleki teknik eğitim, genel eğitim olsun diğer bütün eğitimin alt dallarında gayretlerimiz sürüyor. Somut neticeler almaya başladık. İnsan kaynağından fizibilite çalışmalarına kadar hiçbir konuda sıkıntıya sahip değiliz. Türkiye'nin birikimiyle ilgili hiçbir endişeniz olmasın. Hep beraber Türkiye'yi yücelteceğiz, hizmet edeceğiz."

Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Selçuk, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Açılışın ardından Selçuk, AK Parti Malatya İl Başkanlığını basına kapalı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: AA

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