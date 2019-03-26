?yeni Ay?? 5 Nisan 2019, Koç Yeniayı, Astrolog Demet Baltacı
31 dakika önce
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp hattımıza mesaj yazın.
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp hattımıza mesaj yazın.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:07 Kaynak: Youtube
2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti
Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış
Reyting Rekortmeni Çukur, Çatışma Sahnesiyle Alay Konusu Oldu