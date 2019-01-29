?yeni Ay?? 5 Şubat 2019, Kova Yeniayı, Astrolog Demet Baltacı
1 saat önce
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp hattımıza mesaj yazın.
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp
hattımıza mesaj yazın.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:37 Kaynak: Youtube
Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu
Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş, Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Son Dakika! Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi