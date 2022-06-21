Yeni Ay görevi başlıyor: NASA hazırlıkları tamamladı

NASA, yeni nesil Space Launch System (SLS) roketinin hazırlıklarını tamamladı. Nisan ayında iptal edilen testleri bugün tekrarlayan NASA, ilk makalesini yayınladı. Space Launch System roketi, ilk Ay görevi için hazır hale getirildi.

Space Lunch System, ilk Ay görevi için hazır

Kritik test, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde yer alan Launch Pad 39B'de sabah saatlerinde başlayıp yaklaşık 12 saat sonra sona erdi. SLS roketinin itici tankları, ilk kez tamamen yakıtla dolduruldu.

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NASA, Ağustos ayında SLS roketi ve Orion uzay aracını fırlatacağını açıklamıştı. Test verilerini inceleyen ekip, elde edilen verilerin Ağustos ayında yapılacak fırlatma etkinliği için herhangi bir sorun teşkil edip etmediğini araştırıyor.

Yayınlanan ilk NASA raporu, her ne kadar sorunsuz bir sonuçla karşılaşılmasa da testin genel olarak iyi gittiğini gösteriyor. NASA ekibi, yakıt yükleme operasyonu sırasında mobil fırlatıcıdaki bir bileşende hidrojen sızıntısı tespit ettiklerini açıkladı. NASA, contaları yeniden hizalamak için ısıtma ve soğutma işlemlerini denediğini ancak başarısız olunduğunu duyurdu.

NASA, Ağustos 2022'de fırlatmayı düşündüğü Orion uzay aracına güç sağlamak için SLS roketini kullanacak. Artemis I görevi için uzaya fırlatılacak roket, mürettebatsız uçuş olacak.

NASA, Artemis II görevinde aynı uçuş rotasına bir ekip gönderecek. Artemis III adı verilen uzay araştırmalarında yeni bir çağın habercisi olacak bir görevde ise 2 kişiyi Ay'ın yüzeyine yerleştirecek.

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