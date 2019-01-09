Son Dakika Haberleri: Yeni Ayakkabı Ustaları Yetişmiyor

Yeni Ayakkabı Ustaları Yetişmiyor

55 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, ayakkabı ustalarının çırak bulmada sorun yaşadığı belirtildi.

Yeni Ayakkabı Ustaları Yetişmiyor, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, ayakkabı ustalarının çırak bulmada sorun yaşadığı belirtildi.

Ayakkabı tamir işi ve terlik imalat ettiğini belirten Okan Göymen, el emeği ile çalışan küçük esnafın gün geçtikçe eridiğini ve çırak bulmada sorun yaşadıklarını belirtti.

Didim ilçesinin bir turizm bölgesi olduğunu ifade eden Göymen, yaz sezonun da bir yoğunluk yaşandığın, talepler genel de terlik olduğu için sadece terlik imal ettiğini söyledi.

Yaptıkları işlerin el emeğine dayandığını belirten Göymen," Turizmin yoğun olarak yaşandığı ilçede Mayıs ayı ile Eylül ayları arasın da işlerimiz hareketli oluyor. Özellikle talepler genelde yazlık terlik olunca Ocak ayından itibaren deri siparişlerini veriyorum. Belirli ölçü ve kalıplarda terlik imal ediyorum. Tamamen ham maddesi deri ve el emeğiyle ürettiğim terlikleri genel de tatil için ilçeye gelen vatandaşlar talepte bulunuyor. Tek başıma çalışıyorum. Maalesef ilçede çırak bulmada sorun yaşıyorum. Dolayısıyla yeni ayakkabı ustaları yetişmiyor" diye konuştu.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul da, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için yetkililerin konuya duyarlı olması gerektiğini belirterek, el emeği ile üretilen ürünlerin maliyetli olduğunu, sanatkarların seri imalatlar ve dökme ürünler karşısında rekabet etme şanslarının olmadığını ifade etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı! Vergi Düzenlemesinin Ardından Sigaraya İndirim Geliyor

Erkenci Kuş Dizisinin Başrol Oyuncusu Can Yaman, Gözlerinden Ameliyat Oldu 'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 10:04:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Ayakkabı Ustaları Yetişmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]