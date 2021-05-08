Yeni baba olan Özbek genç, yakın arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika

Geçtiğimiz çarşamba gecesi Side Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda, otelde infocu olarak çalışan Akhroljon Khalimov ile komşuları N.T. ve O.K. birlikte alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Khalimov, N.T., tarafından evinin yanında göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akhroljon Khalimov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Khalimov'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Jandarma ekipleri N.T. ve O.K.'yi gözaltına aldı. N.T. ve O.K., karakolda yapılan işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden N.T., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, O.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HENÜZ YENİ BABA OLMUŞTU

Khalimov'un yardımına gelen komşuları sağlık ekiplerine haber verirken, yaraya da pansuman yapmaya çalıştı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Jandarma N.T. ve O.K.'yi gözaltına alırken, Khalimov ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Khalimov kurtarılamadı. Akhroljon Khalimov'un Filipinli eşinin yeni önce doğum yaptığı öğrenildi.

"KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK"

Akhroljon Khalimov'un annesinin çok uzun zamandır oğlunu görmediğini, İstanbul'da kaçak olarak yaşayan bir ablası olduğunu onunda hem Türkiye'de kaçak olarak bulunduğu hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cenazeyi almaya gelemeyeceğini söyleyen ev arkadaşı Somanadi, "Ablasıyla konuştum. Annesi oğlunu son bir defa görmek istiyormuş. Ama ekonomik olarak çok kötü durumdalar. Eğer Akhroljon Khalimov'un cenazesi Özbekistan'a gönderilemezse, 15 gün sonra burada kimsesizler mezarlığına gömülecek. Bir annenin son dileğinin yerine getirilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

ÇOK YAKIN ARKADAŞLARMIŞ

Öte yandan öldürülen Akhroljon Khalimov ile N.T.'nin çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Pandemi nedeniyle çalışamayan ikilinin sık sık bir araya geldiği öğrenildi. Akhroljon Khalimov, geçen ay saç tıraşı olan N.T'nin cep telefonuyla videosunu çektiği görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, evinin ortasında sandalyede oturan N.T'nin etrafında dolanan Akhroljon Khalimov'un 'Gerçek Amerikan tıraşı budur' dediği duyuluyor. Endonezyalı arkadaşı Nı Nyoman Nik Somanadi'de 12 gün önce doğan bebeği Ömer Ramazan'ı Akhroljon Khalimov'un kundaklarken videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı görüldü. Videoda, bebeğin altını değiştiren Akhroljon Khalimov'un ardından kundakladığı ve öptüğü görüldü.