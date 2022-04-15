Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu! - Son Dakika

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Çağırıcı, istifasını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Çağırıcı'nın açıklamasında "Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletine hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde, 'görev istenmez verilir' şuuruyla hareket ederek, makama değil hizmete talip oldum. 15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleriyle, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevim boyunca, yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılar'ımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım." ifadeleri yer aldı.

"HEKİMLERİMİZLE İSTİŞARE SONUCUNDA GÖREVİ BIRAKIYORUM"

Çağırıcı sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerinizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım. Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşı olarak millete hizmet yolunda geçirmemizi nasip eden Rabbime şükrediyorum. Rabbim sağlık verdiği sürece, liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim. Saygılarımla."

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ İDDİASI

Çağırıcı'nın istifası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Halk TV'den Seyhan Avşar'ın gündeme getirdiği bir iddia ise neredeyse istifayı bile gölgede bıraktı. Lokman Çağırıcı'nın, biri kadın iki kişi tarafından, cinsel içerikli görüntülerle kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu iddia edildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.M. ile Z.K. adlı şüphelilerin, 10 Nisan Pazar günü savcılık ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. Şüphelilerin Çağırıcı'dan görüntülere karşılık 10 milyon dolar istedikleri önü sürüldü.

YENİ BAŞKAN ABDULLAH ÖZDEMİR OLDU

Gelişmelerin ardından Bağcılar Belediye Meclisi, bugün yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti'nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı. Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ardından belediye başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Önceki başkan Lokman Çağırıcı, Abdullah Özdemir'e görevi devretti.

Abdullah Özdemir

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Kastamonu'da 1983'te dünyaya gelen Abdullah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünü (yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde de yüksek lisans eğitimini tamamladı. Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başlayan Özdemir, 11 Kasım 2007'de 2. Olağan ve 14 Ağustos 2011'de 3. Olağan İlçe Gençlik Kolları kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi. Bu süre içerisinde ABD'de bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve dünya siyaseti üzerine eğitim alan Özdemir, halen AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev yapıyor.

Özdemir, belediye meclis üyeliği aday adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen ve aynı zamanda İBB Meclisi üyesi olan Özdemir, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini üstleniyor. İngilizce bilen Abdullah Özdemir, evli ve 1 çocuk sahibi.