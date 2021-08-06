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Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor - Son Dakika

Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor

06.08.2021 10:54

İstifa eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerine göreve Mahmut Özer getirildi. Atama kararının ardından Mahmut Özer'in adı sosyal medya gündeminde ilk sıralara kadar çıktı. Yeni Bakan'ın Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği üzerinden çok sayıda esprili yorum yapıldı.

Bir süredir Ankara kulislerinde dolaşan istifa söylentileri resmiyet kazandı. Geçtiğimiz haftadan bu yana istifa ettiği konuşulan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2018 yılında başlayan görevi bugün itibariyle resmen sona erdi. Gündeme bomba gibi düşen istifa haberi sonrası Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak Mahmut Özer atandı. Mahmut Özer'in ünlü türkücü Mahmut Tuncer ile olan isim benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte konuyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları;

- Yeni milli eğitim bakanlığına Mahmut Tuncer atanmış,

- Haberde Mah, kısmını okuyunca dedim Mahmut Tuncer mi yoksa? Sinirlerim bozuldu yemin ederim.

- KPSS'de kulübede halay çeken nesli unutmayarak Mahmut Tuncer'i aman Mahmut Özer'i bakan yapmışlar.

- Mahmut Tuncer diye okudum.

- Hoşçakal çiçekler, kuşlar, poğaçalar, gözlemeler.. Hoşçakal Marlon Brando... Hoşgeldin Mahmut Tuncer, bir atama verirsin artık.

- İnsan gözlük kullanınca böyle oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na Mahmut Tuncer'i getirdi diye okudum bir anlığına.

- Keşke Mahmut Tuncer olsa... En azından çocuklarımız halay çeker eğlenir biraz mutlu olur.

- Nedense adama Mahmut Tuncer diyesim var.

- Mahmut Tuncer abimizin dediği gibi; Halaydı, gerçek oldu.

- Mahmut Özer ne abi. ilk duyduğunda Mahmut Tuncer sanıyor insan...

- Mahmut Tuncer olsa bir şansımız olur. Halay ile A noktasından B noktasına gidebilirdik en azından.

- Yeni Milli Eğitim Bakanını niye Mahmut Tuncer okuduysam lo...

- Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Tuncer... Kendisini telafi eğitimlerindegündüz kuşağı halay ekibinin başında görmek isteriz.

- Sabah sabah Milli Eğitim Bakanını Mahmut Tuncer diye okudum, Allah affetsin.

- Neeee MEB'in yeni bakanı Mahmut Tuncer mi olmuş?

- Mahmut Özer'i Mahmut Tuncer okuyan bir tek ben olamam değil mi?

- Kaşla göz arasında Mahmut Tuncer milli eğitim bakanı olmuş.

Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı

Mahmut Tuncer, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, İstifa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor - Son Dakika


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