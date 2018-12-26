Son Dakika Haberleri: Yeni Bakış 5 Yaşında

Yeni Bakış 5 Yaşında

13 dakika önce

Yeni Bakış gazetesi yayın hayatında 4'üncü yılı geride bırakarak 5'inci yaşını düzenlenen resepsiyonla kutladı.

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Yeni Bakış gazetesi yayın hayatında 4'üncü yılı geride bırakarak 5'inci yaşını düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Yeni Bakış gazetesi yayın hayatındaki 4'üncü yılı geride bırakarak 5'inci yaşını düzenlenen resepsiyonla önceki gün kutladı. GIFA bünyesinde yayın hayatını sürdüren Yeni Bakış gazetesi, yeni yaşına Golden Tulip Otelde girdi. GIFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Bakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Kısa tarafından organize edilen programa çalışanların yanı sıra, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, pek çok sivil toplum örgütleri, dernek başkanları, gazete üst yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

Yusuf Kısa'ya Kanser Hastaları Derneği'nden plaket

Resepsiyonda Kanser Hastaları Derneği adına Yusuf Kısa'ya plaket takdim edilirken, gazetenin bu alanda yaptığı farkındalık oluşturan haberleri takdir edildi.

Pastayı Yusuf Kısa çalışanlarla birlikte kesti

Gece, 5'inci yıl pastasının kesilmesiyle son buldu. Kısa, pastayı gazete personeli ve yazarlarıyla birlikte kesti.

Raif Özgüren de anıldı

Öte yandan, gecede geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden gazete personellerinden saygın spor yazarı gazeteci Raif Özgüren'de anıldı. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:28 Kaynak: İHA

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