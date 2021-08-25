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Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber - Son Dakika

Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber

25.08.2021 11:23

Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber Balıkçılar hummalı bir şekilde 1 Eylül'de açılacak av sezonuna hazırlanıyor Ağları ve teknelerini onaran balıkçılardan palamut tutkunlarını üzecek haber Yeni sezonda palamut az lüfer, hamsi ve istavrit bol olacak Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde...

Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber

Balıkçılar hummalı bir şekilde 1 Eylül'de açılacak av sezonuna hazırlanıyor

Ağları ve teknelerini onaran balıkçılardan palamut tutkunlarını üzecek haber

Yeni sezonda palamut az lüfer, hamsi ve istavrit bol olacak

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kefken Limanı'ndaki balıkçılar, yeni balık avı sezonu öncesinde hazırlıklarını hummalı şekilde sürdürüyor. 1 Eylül'de açılacak sezonda palamut avının az olacağını öngören balıkçılar, lüfer, hamsi ve çinekop türlerinde ise bol av yapacakları söylediler.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan balıkçı kasabası Kefken'de balıkçılar, 1 Eylül'de açılacak balık avı sezonuna hazırlanıyor. Kefken Limanı'nda demirli teknelerini elden geçirerek bakımlarını yapan balıkçılar, ağlarını da onararak yeni sezon öncesi eksiklerini gidermeyi sürdürüyor. Büyük oranda hazırlıkların tamamlandığı limanda ağlarını son kez kontrol eden balıkçılar, sezon öncesi sofralarını balıkla donatma hayali kuran vatandaşlara bir kötü bir de iyi haber verdi. Geçen sene bolca avlanan palamut balığının bu sene az olacağını söyleyen balıkçılar, bolca avlanma yapmayı bekledikleri lüfer, hamsi ve istavrit ile kasalarını doldurma hayali kurduklarını dile getirdiler.

Yaklaşık 4 aydır yeni sezonun açılmasını beklediklerini dile getiren Sezgin Atlı adlı balıkçı, "Bu işi yaklaşık 44 yıldır, ilkokul bittiğinden beri yapıyorum. Hayatımızı bununla idame ettiriyoruz. Balık sezonu yaklaşıyor ve ben hazırlıklarımı yapmayı bitirdim. Bazı arkadaşlarım hazırlıklarını yapmaya devam ediyorlar. Ağustosun son gecesi saat 24.00'te Karadeniz'deki bütün takımlar hareketlenir. 4 ay boyunca zaten herkes bunu bekliyor, sonra ya nasip kısmet deniliyor ve denize çıkılıyor. Haziran ayının 25-20'si gibi başlar, daha erken başlayanlarda var. Yani 1 Eylül'e kadar herkes takımını hazır hale getirir. 10-15 gün tekneler karada kalıyor, bakımını yapıyorlar. Saç teknelerde kuruma olayı olmadığı için biraz daha erken iniyor denize" dedi.

Palamut tutkunlarına kötü haber

Yeni sezondan palamut avının az olacağını Atlı, "Şuanda palamutlar küçük. Her yerde oltayla yakalıyorlar yani çapari sezonu açıldı. Palamutların boyu 24-30 santim arası, 50 gramdan 250-300 grama kadar balıklar var ama aşırı bir palamut yok Karadeniz'de. Bu sene palamut balığı tezgahta tanesi 20 TL'den 70-80 TL'ye kadar olabilir ama şöyle söyleyeyim lüfer, sarıkanat türü balıkları ve hamsiyi biz bu sene fazla bekliyoruz. Sezonun ilk açıldığı gün büyük takımlar hamsiyi paket ederler" diye konuştu.

Deniz salyası balıkları Karadeniz'e kaçırdı

Marmara'da etkili olan deniz salyası istilasının balıkların yer değiştirmesine sebep olduğunu da belirten Atlı, "Müsilajdan dolayı Marmara'daki bütün balıklar Karadeniz'e boşaldı. Sarıkanat, istavrit gibi balıklar Karadeniz'e boşaldı. Şuan Karadeniz'de görülmeyen balıklar var, bunlar Marmara'dan geldi. Bu sene palamut balığında pek bolluk yok ama diğer balıklarda ucuzlama olur. Bu sene vatandaşın en fazla tüketeceği balık hamsi ve istavrittir, diğer balıklarda ise bütçe meselesidir. Şuanda 25-30 santim arası palamutların fiyatı 15-20 TL arası değişiyor. Şuan az olduğu için ve sezon başlamadığı için öyle, bakalım sezon başladığında ne olacak. Biz denize gittik, çapariye baktık açıklarda palamut görünmüyor. Açıklarda palamut olduğu zaman bol demektir bu, az balık olduğu zaman kıyılarda olur genelde. Büyük takımlar bu sene palamut tutacağını zannetmiyorum, tutarlarsa da çok az tutarlar az olduğundan dolayı. Balık olduğu zaman kıyıya gidiyor" şeklinde konuştu.

"Umutluyum bu sezon balık olacak"

Yeni sezondan ümitli olduğunu belirten Hasan Kaya adlı balıkçı ise, "Şuaralar makinemizle uğraşıyoruz, ağ bakımı, makine bakımlarımıza devam ediyoruz. Sezona 5-6 gün kaldı onu bekliyoruz. Sezonlar bitiyor, ömürler bitiyor geliyor ve gidiyor. İçimizde küçük de olsa bir heyecan var, umut var. Ben umutluyum bu sezon balık olacak. Olana da bereket versin diyeceğiz ne yapalım.

Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber
Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber
Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber
Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber
Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber
Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber
Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber
Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber
Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber
Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber
Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber

Karadeniz, Kocaeli, Marmara, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber - Son Dakika Ekonomi


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