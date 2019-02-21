Son Dakika Haberleri: Yeni Banka Kredileri Programına İhtiyaç Hızlıca Analiz Edilmeli"

Yeni Banka Kredileri Programına İhtiyaç Hızlıca Analiz Edilmeli"

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanaklarında, yeni bir banka kredileri programına ihtiyacın hızlıca analiz edilmesi, buna karşın alınacak herhangi bir kararın aceleye getirilmemesi gerektiği bildirildi.

Yeni Banka Kredileri Programına İhtiyaç Hızlıca Analiz Edilmeli
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanaklarında, yeni bir banka kredileri programına ihtiyacın hızlıca analiz edilmesi, buna karşın alınacak herhangi bir kararın aceleye getirilmemesi gerektiği bildirildi.

ECB, Yönetim Konseyi'nin 23-24 Ocak'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

Yönetim Konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, genel olarak küresel ekonomideki ticaret geriliminin ekonomik büyümeye karşı "kesin" ve artan bir "alarm zili" olduğuna işaret edildi.

Tutanaklarda, "Özellikle, banka üyeleri arasında küresel ticarette korumacılığın artan etkisi ve ticaret ihtilaflarının artmasının gelecekte küresel görünüme etkisi konusunda endişeler vardı." denildi.

Avrupa ekonomilerinde resesyon olasılığının düşük olduğu ve belirsizliğin yüksek olduğu belirtilen tutanaklarda son zamanlarda bazı döviz piyasalarında oynaklığın arttığına işaret edildi.

Tutanaklarda, Brexit Anlaşması'nın İngiltere Parlamentosu'nda reddedilmesinin, İngiliz sterlinin dolar ve avro karşısında değer kazanmasına sebep olduğu ayrıca gelişmekte olan piyasalarda da para birimlerindeki oynaklığın 2018'de görülen yüksek seviyelerden aşağıya düştüğü not edildi.

ECB tutanaklarında, yeni bir banka kredileri programına ihtiyacın hızlıca analiz edileceği belirtilerek, "Bu konuda herhangi bir kararın çok acele alınmaması, buna karşın gelecekteki likidite operasyonlarına yönelik politika seçeneklerini hazırlamak için gerekli teknik analizlerin ise hızlı bir şekilde hazırlanması gerekiyor" değerlendirmesine yer verildi.

ECB, 2015'in Mart ayından itibaren Avro Bölgesi'nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uyguladığı 2,6 trilyon avro seviyesindeki tahvil alım programını geçen yılın sonunda sonlandırmıştı.

ECB'nin Yönetim Konseyi 24 Ocak'ta politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da bırakırken, mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit tutmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi
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