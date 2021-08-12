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"Yeni baraj düzenlemesi ikinci bir şans olacak" - Son Dakika

"Yeni baraj düzenlemesi ikinci bir şans olacak"

12.08.2021 11:31

Uzmanlar, üniversite adaylarını yakından ilgilendiren yeni baraj düzenlemesini değerlendirdiler.

Uzmanlar, üniversite adaylarını yakından ilgilendiren yeni baraj düzenlemesini değerlendirdiler. Nişantaşı Üniversitesi 'Tercih Fest' kapsamında uzmanlar, düzenlemenin üniversite adayları için ikinci bir şans olduğunu söylediler.

Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Danışmanı Muhammet Tosun düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bu yeni uygulama ile, ilk açıklanan barajı geçen öğrencilerin hakkı korunarak 140 ve 170 barajını geçmiş öğrencilere de üniversiteli olma şansı verildi" dedi.

Tosun, "Yeni baraj puanı ile TYT puan türünde 245 bin, sayısal puan türünde 79 bin, sözel puan türünde 80 bin, eşit ağırlık puan türünde 109 bin aday öğrenci 2. ek yerleştirmede tercih yapmaya hak kazandı" açıklamasında bulundu.

YENİ DÜZENLEMEYLE KONTENJAN DOLULUKLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Yeni düzenlemeyle kontenjan doluluklarında artış yaşanacağını kaydeden Muhammet Tosun şöyle devam etti:

"Güncel yerleştirme takvimine ek olarak 2. ek yerleştirme dönemi ile yeni baraj puanları üzerinden tekrar bir sınav sonucu açıklanacaktır. Boş kalan kontenjanların yeni bir ek yerleştirme kılavuzu ile duyurulması ve tercihlerin alınması bekleniyor.150 ve 180 barajlarını geçen öğrenci sayısının düşüklüğü nedeni ile kontenjanlarda ciddi oranda boş kalınması bekleniyordu. Yeni açıklanan baraj puanları ile daha çok aday öğrencinin yükseköğretim yolculuğuna başlaması ve kontenjan doluluklarının artması bekleniyor."

"Yapılan son düzenleme hem öğrencilerin hem de üniversitelerin ihtiyaçlarına cevap vermiş oldu" diyen Tosun, "Boş kalması muhtemel binlerce kontenjan dolacağı gibi, 2022 YKS'ye girecek öğrenci sayısında da hafiflemeye neden olacaktır. Dolayısıyla bu yılı olduğu kadar 2022 üniversite sınav süreci için de yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. TYT barajının 140'a düşürülmesi, özel yetenek sınavı ile adaylara lisans eğitimi alma şansı tanıyor. Özel bir yeteneği ve ilgisi olan adaylar için bu durum oldukça sevindirici." diyerek devam eden Tosun, tüm üniversite adaylarına başarılar diledi" ifadelerini kullandı.

TERCİH YAPACAKLARA TAVSİYELER

Tercih kılavuzunun detaylı bir şekilde incelenmesinin önemine değinen Tosun, "Üniversite adayları tercih yaparken önlerine çıkan bu 2. şansı değerlendirirken, kılavuzu detaylı bir şekilde incelesinler. Telaşla bir tercih yapma yoluna gitmektense, hepsine yetenekleri doğrultusunda tercih yapmalarını öneririm. Kendi yeteneklerini değerlendirdikten sonra, mutlaka ilgilendikleri üniversitelere gidip, uzmanlardan ve akademisyenlerden bilgi alabilirler" diye konuştu.


Yeni baraj düzenlemesi ikinci bir şans olacak

Nişantaşı Üniversitesi, Üniversite, Baraj, TYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yeni baraj düzenlemesi ikinci bir şans olacak' - Son Dakika


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