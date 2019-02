Yeni Başarı Hikayesini Hep Beraber Yazacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak hep beraber yazacağız." dedi.

Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nın açılış konuşmasında, Türkiye'nin son 16 yılda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini, önemli mesafeler kat ettiğini, büyük bir başarı hikayesine imza attığını söyledi.



Söz konusu sürede 30 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatın bugün 170 milyar dolara yaklaştığını anımsatan Albayrak, bu başarı hikayesinin tüm Türkiye olarak hep birlikte gerçekleştirdiklerini anlattı.



Bakan Albayrak, ekonomide yeni başarı hikayesi yazmaya başladıkları bugünlerde başta ihracat ailesi olmak üzere tüm paydaşlarının bu hikayenin birer kahramanı olacağını kaydederek, yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak hep birlikte yazacaklarını aktardı.



Belirsizliklerin arttığı, korumacılığın mevcut sistemi derinden sarstığı, Avrupa'nın ve Çin'in yavaşlamaya başladığı bu dönemde her zamankinden daha fazla çalışacaklarını vurgulayan Albayrak, bu süreci bir fırsat dönemi olarak okuduklarını anlattı.



Albayrak, birilerinin tehdit olarak tanımladığı bu dönemde ülkenin öne çıkan özelliklerini iyi değerlendirerek küresel ticaretin yıldızı haline geleceklerinin altını çizdi.



İki ülkenin yaşadığı ticari bir çatışmanın üçüncü ülkeler için yeni bir pazar fırsatı manasına geldiğini dile getiren Albayrak, küresel ticaretten alınabilecek önemli pay olduğunu aktardı.



Albayrak, Türkiye'nin geçen yılın ağustos ve eylül aylarında küresel finansal sistemde çok art niyetli spekülatif saldırılara maruz kaldığını hatırlatarak, "Ekonomimizin kırılganlıklarını bilerek 2018'i bir tecrübe, ders çıkarma ve sistemimizin bağışıklık düzeyini güçlendirme yılı olarak geride bıraktık. Tiwite dayalı bir ekonomi... Öyle mi? Bir tiwit atılıyor öyle, bir tiwit atılıyor böyle. Sadece bu bile, iki tiwit arasındaki 5 ayda yaşanan sürecin, ikinci tiwit sonrası piyasalarda oluşturduğu etkiyi gözlemleme bile Türkiye'nin hangi adımları attığını, bağışıklık sisteminin ne şekilde güçlenmeye başladığını çok net gösteriyor." diye konuştu.



- "Şubat ocaktan, mart da şubattan daha iyi olacak"



Albayrak, "Şimdi ülke ekonomisinin kırılganlıklarını ortadan kaldırma ve son 5 yıldır siyasi, toplumsal, ekonomik ve terör saldırılarından dolayı ertelemek durumunda kaldığımız tüm yapısal ve sistemsel dönüşümleri, adımları hayata geçirme zamanı. Şimdi daha çok çalışan, daha çok üreten bir Türkiye'yi el birliğiyle bir üst lige çıkarma zamanı." dedi.



Bugün sanayicinin, KOBİ'lerin, ihracatçının sorunlarını yakından bildiklerini, bu sorunları ortadan kaldıracak adımları tek tek attıklarını anlatan Albayrak, sorunların çözümüne yönelik adım atmayı sürdüreceklerini kaydetti.



Berat Albayrak, "Göreceksiniz ki şubat, mart ve arkasından nisan ve mayıs ayları ile birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı, özellikle eylül-ekim aylarında başlayan sıkıntılardan büyük ölçüde kurtulmaya başlandığı bir döneme şahitlik edeceğiz. Ekim eylülden, kasım ekimden, aralık kasımdan, ocak aralıktan, şubat da ocaktan daha iyi olacak. Çok net söylüyorum; şubat ayı, ocaktan bankacılığın likiditesi açısından daha iyi bir ay olacak. Mart da şubattan iyi olacak hacimler açısından. Korku, kaygıların, spekülatif saldırıların yaşandığı, özellikle 2018'in son çeyreğindeki o hava dağılmaya başladı. Zaten bunu piyasalardan görüyorsunuz. Yüzde 40'lara, 50'lere ulaşan faizlerin bugün yüzde 20'ler ve altına inmeye başladığından görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Türkiye'nin başını öne eğecek hiçbir sıkıntısı yok"



Albayrak, tüm paydaşları ile koordineli bir şekilde bu süreci yürüttüklerini ve çok daha etkin netice alacaklarını belirterek, hayalperest olmadıklarını ancak gerçeği de doğru okuyacaklarını söyledi.



Birilerinin felaket tellallığı yaptığını dile getiren Albayrak, bunun milli bir duruş olmadığını, Türkiye'nin mevcut kapasitesinin farkında olduklarını bildirdi.



Albayrak, "Bugünün dünden, yarının da bugünden daha iyi olduğunu çok net görüyoruz. Türkiye'nin başını öne eğecek hiçbir sıkıntısı yok. Bunun en güzel örneğini ihracatçılar olarak siz ortaya koyuyorsunuz." dedi.



Böyle bir iklimde gösterdikleri reaksiyonun, şu anki tablonun bu yılın her geçen gününde çok daha iyileşeceğini dile getiren Albayrak, bundan en ufak bir şüphenin duyulmaması gerektiğini söyledi.



Albayrak, ekonominin tüm paydaşlarının bugüne kadar hiç olmadığı kadar yoğun bir iletişim ve koordinasyon içerisinde hareket ettiğini ifade etti.



- "Enflasyonla mücadelede atılan adımlar etkisini göstermeye başladı"



Bakan Albayrak, ekonomideki kırılganlıkların başında gelen enflasyonla mücadele konusundaki yaptıkları faaliyetlere değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Hamdolsun, enflasyonla mücadelede arzu ettiğimiz düşüş sürecini, gıda tarafı dışında net bir şekilde ortaya koyduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. Nitekim yıl sonu için 20,3 ile hedeflerimizin altına getirdiğimiz bu enflasyonun ardından 2019'a da umutlu bir giriş yaptık. Yine bu noktada baktığımızda çekirdek enflasyonun 19,53'ten 19,02'ye gerilediğini çok net gördük.



Ve gıda tarafının negatif etkisi olmasaydı, her yerde bunu ifade ettim, son 20 yılın en yüksek tek ayı geldi gıdada, yüzde 6,5'a yakın. Hiçbir negatif ve pozitif etkisi olmasa, aralık ile aynı gerçekleşse, ocak ayı gıda enflasyonu 6,5 değil de sıfır gerçekleşse, enflasyon ne olacaktı biliyor musunuz? Eksi 0,43 olacaktı. Yıllıkta 18,85 yapıyor. Demek ki bu mücadele noktasında atılan adımlar çok güçlü reaksiyon göstermeye başladı."



(Sürecek)

