Yeni basın kartlarının dağıtımına başlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada;Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, genel kart değişimi kapsamında yenilenen basın kartlarının dağıtımına başlandığı belirtildi. Duyuruda, Basın Kartı Yönetmeliğine istinaden genel kart değişimine gidildiği ifade edilerek, Ocak ayında kart yenileme başvurularının alındığı, tasarım ve baskı kalitesi bakımından yenilenen basın kartlarının, İl Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanında bulunan Konya, Aksaray ve Karaman illerinde dağıtımına başlandığı bildirildi.

Basın Kartı Yeniden Tasarlandı

Yeni basın kartının tasarımı ise şöyle; 8.5 x 5.5 ebadındaki cipli kartın ön ve arka yüzünde turkuaz zemin üzerine Ay Yıldızlı Türk Bayrağı motifli desen kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının soğuk damgalı mührünü taşıyan kartın ön ve arka yüzünde Türkçe ve İngilizce olarak kurum, nüfus bilgileri ile ön yüzünde fotoğraf yer alıyor. Bunun yanında kartın son kullanma tarihi ve kişinin kan gurubuna da yer veriliyor. Kartın 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından Düzenlenmiştir' ifadelerine yer verilerek, yetkili imza bölümünde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un imzası bulunuyor. Kartın ön yüzünde karekod ve üzerinde ay yıldız bulunan 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Kartı' yazılı hologram bulunuyor. Ayrıca kartın ön yüzünde Türkçe 'BASIN', arka yüzünde ise İngilizce 'PRESS' yazan filigran yer alıyor.

Basın Kartının Ayrıcalıkları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sahada haber takibini kolaylaştırmak amacıyla verilen basın kartı, basın mensuplarına birçok kolaylıklar sağlıyor. Bunlar arasında, fiili hizmet sürelerine yönelik düzenlemeler, resmi tören ve toplantılara katılabilme, ulaşım hizmetlerinden indirimli ve bedelsiz yararlanma, trafikte park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi hizmetlerden faydalanma, hizmet damgalı pasaport alabilme, müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilme, spor müsabakalarına katılabilme ve silah ruhsatı işlemleri bulunuyor.