Yeni Başkan Cüneyt Yüksel Mazbatasını Aldı

Yüksel, "Biz gönüllere girmek istiyoruz. Gönül belediyeciliği yapmak istiyoruz. Herkesin beklentisine cevap verebilecek icraatlar ortaya koymak istiyoruz. Bize güvenenlere karşı Allah bizi mahcup etmesin. " açıklamasında bulundu.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimde Süleymanpaşa halkından %48.52 oy alarak Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçilen Cüneyt Yüksel mazbatasını alarak göreve başladı.

Yeni yapılan Tekirdağ Adliye Sarayı'nda İl Seçim Kurulu ve Adalet Komisyonu Başkanı Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Naci Ergin'in odasında gerçekleşen törende Cüneyt Yüksel mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kerim Kanlı'nın izinli olmasından dolayı Tekirdağ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Mücahit Göker'in elinden aldı.

YÜZLERCE SÜLEYMANPAŞALI CÜNEYT YÜKSEL'İ YALNIZ BIRAKMADI

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, TBMM 22. Dönem Tekirdağ Milletvekili Ahmet Kambur, TBMM 26. Dönem Tekirdağ Milletvekilleri Metin Akgün ve Ayşe Doğan, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı Kürşat Sungur, Süleymanpaşa Belediye Meclis üyeleri ve yüzlerce Süleymanpaşalı da mazbata töreninde Cüneyt Yüksel'i yalnız bırakmadı.

YÜKSEL: "EMEĞİ GEÇEN HERKESE CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mazbatasını aldıktan sonra ilk duygularını basın mensupları ile paylaşan Yüksel; "Şu anda kapı önünde binlerce insan var. Öncelikle herkese teşekkür emek istiyorum. Ama ayrıca teşekkür etmem gereken burada günlerdir mesai harcayan adliye personelimiz, seçim kurullarımız. Ben emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

"MİLLETİMİZ KİMİ TAKDİR ETTİYSE MAZBATALARINI ALDI, ALIYOR"

Seçim sürecini değerlendirerek sözlerine devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "Güzel bir yarış geçti. Allah'a hamdolsun gürültüsüz, kavgasız Süleymanpaşa'da da Tekirdağ'ın tamamında da bu yarış devam etti. Milletimiz kimi takdir ettiyse mazbatalarını aldı, alıyor. İnşallah biz, bize güvenenlere karşı mahcup olmayız. Vatandaşlarımızın beklentisi çok fazla. Sonuçta hangi siyasi parti kimliğine sahipsek fark etmiyor. Bu şehirde yaşıyorsak hepimiz bu şehrin insanlarıyız ve bu şehir için çalışmamız gerekiyor demektir." diye konuştu.

"BİZ GÖNÜLLERE GİRMEK GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Mesai kavramı gözetmeden çalışacağının altını çizerek sözlerini noktalayan Başkan Yüksel; "Herkesin beklentilerine cevap verebilecek proje üretmemiz gerekiyor. Biz proje sürecinde de anlattık. Biz gönüllere girmek istiyoruz. Gönül belediyeciliği yapmak istiyoruz. Herkesin beklentisine cevap verebilecek icraatlar ortaya koymak istiyoruz. İnşallah bize güvenenlere karşı Allah bizi mahcup etmesin. Mesai kavramı gütmeden çalışacağımızın sözünü verdik. Sözlerimizi tutacağımızı herkes görecek. Bu şehri kalkındırmak için gecemizi gündüzümüze katacağımıza bir kez daha söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ DE MAZBATALARINI ALDI

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in konuşması alkışlarla sona ererken Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri de mazbatalarını teslim alarak resmen göreve başladı.