Son Dakika Haberleri: Yeni Başkan Köleoğlu, Görevi Resmen Devraldı.

Yeni Başkan Köleoğlu, Görevi Resmen Devraldı.

1 saat önce

Kumluca 'nın yeni Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, mazbatasını aldıktan sonra mevcut Belediye Başkanı Yusuf Göven'den görevi devralarak resmen görevine başladı.

Yeni Başkan Köleoğlu, Görevi Resmen Devraldı., System.String[]
Kumluca 'nın yeni Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, mazbatasını aldıktan sonra mevcut Belediye Başkanı Yusuf Göven'den görevi devralarak resmen görevine başladı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, önce Kumluca İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tutku Uysal'dan mazbatasını aldı. Başkan Köleoğlu'na mazbatasını alırken, CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, İyi Parti Kumluca İlçe Başkamın Bekir Bircan'da eşlik etti. Başkan Köleoğlu, ardından Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret edip Kumluca Belediye Başkanlığı binasına geldi. Başkan Köleoğlu, Kumluca Belediyesi'ne gelişinde vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

Kumluca Belediyesi Makamında, Mevcut Başkan Yusuf Göven yeni Belediye Başkanı Mustafa Mustafa Köleoğlu'na görevi devretti. Yusuf Göven, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada; "Kumluca eski Belediye Başkanlığı rozetini yeni Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu'na taktım. Mustafa Köleoğlu, bundan sonra bir veya iki partinin değil tüm Kumluca Halkın belediye başkanıdır. Bundan da şüphem yoktur. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın" dedi.

Kumluca Belediyesi yeni Başkanı Mustafa Köleoğlu ise; "Önümüzdeki dönem de Kumluca'da yeni bir yönetim anlayışı olacak. Millet İttifakın oluşturmuş olduğu belediyecilik anlayışı inşallah hep birlikte yaşayacağız. Ötekisi olmayan Kumluca'yı hep birlikte yaşayacağız. Yarım asırdır Kumluca'ya emeği geçen tüm belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Rahmetle anıyorum. Kumluca'daki sandığa atılan tüm oylarla ben belediye Başkanı oldum. Dolayısı ile bundan sonra tüm Kumluca'lıların belediye başkanı olacağım. Bu yaşıma kadar kimseyi ötelemedim. Bundan sonra belediyemizin imkanlarını eşit bir şekilde faydalanması için elimden geleni yapacağım. Kumluca'mızın kalkınması için adeta seferber olacağım. Artık Gülümseyin Mutlu bir Kumluca'dasınız Kumluca'daki 1283 kilometrekarelik alandaki 70 Bin kişiye eşit bir şekilde dağıtacağım. Herkese eşit davranacağım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeni Cami Müezzini Samet Yorgancı tarafından dua okundu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:48 Kaynak: İHA

Kumluca Belediyesi, Mustafa Köleoğlu, Kumluca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yalova'da Oylar Yeniden Sayıldı Sonuç Değişmedi: Seçimi 332 Oy Farkla CHP'li Vefa Salman Kazandı Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:16:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Başkan Köleoğlu, Görevi Resmen Devraldı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]